Из-за холодов в Петербурге 5 февраля объявлен "желтый" уровень опасности

В целом рекомендуется одеваться теплее и избегать обморожений.

В Петербурге из-за холодов объявили "желтый" уровень опасности. Как сообщили в Смольном, 5 февраля с 00:00 до 10:00 температура воздуха местами составит до -20 градусов.

Правительство обращается к автомобилистам с просьбой соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском ДТП. Городская администрация

Ранее мы рассказывали о том, что в ночь на пятницу в центральных районах ожидается от -16 до -18 градусов. Отсутствие ветра смягчит ощущение холода.

Фото: Piter.TV