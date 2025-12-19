  1. Главная
Из-за холодов в Петербурге 5 февраля объявлен "желтый" уровень опасности
Сегодня, 15:32
138
В целом рекомендуется одеваться теплее и избегать обморожений.

В Петербурге из-за холодов объявили "желтый" уровень опасности. Как сообщили в Смольном, 5 февраля с 00:00 до 10:00 температура воздуха местами составит до -20 градусов. 

Правительство обращается к автомобилистам с просьбой соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском ДТП. 

Городская администрация 

В целом рекомендуется одеваться теплее и избегать обморожений. 

Ранее мы рассказывали о том, что в ночь на пятницу в центральных районах ожидается от -16 до -18 градусов. Отсутствие ветра смягчит ощущение холода. 

Фото: Piter.TV 

