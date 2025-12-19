В Петербурге прогнозируют резкое похолодание ночами к концу недели

Ночные морозы до минус 20 ожидаются в Петербурге в ближайшие дни

В Санкт-Петербурге в конце текущей недели ожидаются очень холодные ночи, при этом дневные температуры останутся умеренно морозными, а на следующей неделе прогнозируется небольшое потепление.

По данным синоптика, в ближайшие сутки при облачной погоде температура воздуха в городе будет стабильной. В ночные часы столбики термометров покажут от -12 до -14 градусов, днем — от -9 до -11 градусов. При прояснениях температура может понижаться местами по Санкт-Петербургу до -17…-19 градусов. Александр Колесов сообщил, что две ближайшие ночи станут самыми холодными за этот период. В ночь на пятницу, 6 февраля, в центральных районах города ожидается от -16 до -18 градусов. В пригородах Санкт-Петербурга температура может опускаться ниже -20 градусов.

В ночь на воскресенье морозы ослабнут незначительно. Температура воздуха составит -15…-17 градусов. В дневное время в выходные ожидается от -10 до -12 градусов.

Синоптик также отметил, что отсутствие ветра смягчит ощущение холода.

Ранее синоптик Колесов показал, как замерзает Ладожское озеро.

Фото: pxhere