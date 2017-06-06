Ученые установили причину аномальных холодов в мае - июне 2017 года

Неожиданное открытие сделали ученые, выясняя причину аномальных холодов, которые накрыли ряд стран во всем Мире весной и в начале лета 2017 года

Весна и начало лета выдались на редкость холодными во многих уголках нашей планеты.

Ученые всего Мира ищут причину аномальных холодов, которые накрыли множество регионов нашей необъятной планеты. Выдвигаются различные гипотезы. Сегодня стало известно о необычных результатах, к которым пришли ученые.

В небывалых холодах ученые обвиняют китайский спутник "Мо-Цзы". Эксперты установили связь между погодными условиями на Земле и аппаратуре, которая установлена на орбитальном спутнике. "Мо-Цзы" запустили для исследований квантовой связи. Не исключается, что во время исследований мог произойти сбой, который послужил огромному увеличению отрицательных аэроионов. В результате чего ухудшилась климатическая обстановка на планете.

Спутник работает на высоте около 400-600 км над Землей. И именно там скопилось аномальное количество отрицательных аэроинов. Сообщается, что концентрация данных частиц вскоре должна нормализоваться. Однако перед учеными всего Мира стоит задача изучить влияние квантовых исследований на погодные условия на земле, так как такого рода изысканий еще не проводилось.

Видео: YouTube/Михаил Рогов, Keerah Borg