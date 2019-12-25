Подрядчик потребовал банкротства инвестора нового зоопарка в Петербурге

Инвестору нового зоопарка в Петербурге грозит банкротство из-за долга в 8,8 млн рублей.

ООО "СК Квазар" уведомило о намерении обратиться в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о банкротстве строительной компании "Сотэкс", входящей в группу "Балтрос". Организация участвует в проекте создания нового зоопарка в Петербурге площадью 85,6 га. О намерении подать заявление конкурсный управляющий "СК Квазар" Игорь Бахтуров сообщил через Федресурс 13 октября.

Основанием для возможного обращения в суд стал спор об оплате подрядных работ по внутренней отделке жилого комплекса "Life-Лесная" на Новолитовской улице. Сумма требований составляет около 8,8 млн рублей.

Договор между компаниями заключили в 2019 году. "СК Квазар" выполняла отделку помещений во второй и третьей очередях жилого комплекса. По материалам дела, работы были завершены и приняты заказчиком, а здания ввели в эксплуатацию, однако подрядчик не получил полную оплату.

Изначально "СК Квазар" требовала взыскать 17,7 млн рублей. После рассмотрения спора суд определил сумму задолженности в размере 8 млн рублей и неустойки в размере 806 тыс. рублей. В июне 2026 года Арбитражный суд Северо-Западного округа направил дело на новое рассмотрение, после чего решение о взыскании было повторно принято судом первой инстанции. 6 октября Тринадцатый арбитражный апелляционный суд оставил его в силе.

ООО "Сотэкс" основал в 2010 году Сергей Подобед, ранее возглавлявший Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости. С 2019 года 99 % компании принадлежит Илье Коршунову, еще 1 % — Сергею Жукову. Организация входит в группу "Балтрос", которая ранее реализовала проекты комплексного освоения территорий "Новая Ижора" и "Славянка" в южной части Петербурга.

В последние годы "Сотэкс" активно работает с государственными заказами. В 2025 году компания заключила 5 контрактов на общую сумму 21,6 млрд рублей, а с начала 2026 года — еще 3 контракта на 2,6 млрд рублей. Выручка за 2025 год составила 13,8 млрд рублей, чистая прибыль — 301 млн рублей.

В июне 2026 года на Петербургском международном экономическом форуме "Сотэкс" подписал с городскими властями соглашение о реализации проекта нового зоопарка. Его планируют построить с использованием механизма государственно-частного партнерства.

При этом сама "СК Квазар" признана банкротом. В 2024 году суд открыл в отношении компании конкурсное производство по иску ООО "Деловой партнер". В конце 2025 года и весной 2026-го имущество подрядчика выставляли на торги. Компания зарегистрирована в 2015 году и принадлежит Алексею Алпаткину и Веронике Бошман. Последняя также признана банкротом как физическое лицо.

В "Сотэксе" считают, что уведомление о намерении инициировать банкротство используется для давления на компанию, пока продолжается спор о взаиморасчетах. Заместитель генерального директора организации Павел Боричев заявил РБК Петербург, что задолженность нельзя считать окончательно установленной и бесспорной.

По словам представителя компании, у сторон есть встречные финансовые требования. В "Сотэксе" утверждают, что по другому договору подряда суд установил переплату в пользу "СК Квазар", которую квалифицировали как неосновательное обогащение. По расчетам застройщика, встречные требования превышают сумму, взысканную в пользу подрядчика.

В компании также напомнили, что "СК Квазар" уже публиковала уведомление о намерении добиться банкротства "Сотэкса" в сентябре 2025 года, однако тогда заявление в суд не поступило. В "Сотэксе" заявили о намерении продолжить защиту своих интересов предусмотренными законом способами, в том числе обжаловать судебный акт.

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Фото: Piter.TV