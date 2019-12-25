В Петербурге открылся музей компьютерных игр с автоматами из прошлого века

Музей компьютерных игр в Петербурге объединил ретроприставки и VR-технологии.

Музей компьютерных игр открылся на втором этаже пространства "Вокзал 1853" в Петербурге. Экспозиция занимает 408 кв. метров и объединяет игровые устройства разных поколений — от автоматов возрастом около 60 лет до современных VR- и AR-технологий.

По словам сооснователя музея Максима Пинигина, идея создания проекта появилась более 10 лет назад. До открытия постоянной экспозиции команда организовывала выставки на ВДНХ и в петербургском пространстве "Этажи".

Пинигин отметил, что видеоигры стали значительной частью современной культуры и сегодня охватывают примерно половину населения Земли.

В музее представлены игровые автоматы, домашние приставки и разработки российской игровой индустрии. Отдельная часть экспозиции посвящена советским игровым автоматам и первым приставкам, созданным на базе японских технологий.

Среди экспонатов есть Dendy. По словам руководителя организации развития видеоигровой индустрии Василия Овчинникова, эта приставка помогла многим россиянам впервые познакомиться с видеоиграми.

В заключительной части музея посетители могут увидеть игровые автоматы разных жанров, танцевальные установки и пространство, оформленное в стиле компьютерного клуба. Экспозиция рассчитана на людей разных возрастов: дети могут познакомиться с устройствами прошлых поколений, а взрослые — вспомнить игры своего детства.

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Фото: pxhere.com