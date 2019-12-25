Продажу вейпов в Петербурге могут запретить уже весной 2027 года

В Петербурге и Ленобласти готовят общий закон о запрете продажи вейпов.

В Петербурге и Ленинградской области могут запретить продажу вейпов с 1 марта 2027 года. Законодательные собрания двух регионов планируют утвердить совместный план по подготовке соответствующего законопроекта. Об этом "КП-Петербург" сообщил депутат петербургского ЗакСа Денис Четырбок.

По словам парламентария, на этой неделе должно пройти третье заседание рабочей группы по запрету вейпов. Участники намерены определить дальнейший порядок законодательной работы.

Четырбок напомнил, что федеральное законодательство позволяет регионам ограничить продажу вейпов с 1 марта 2027 года. При этом Петербург и Ленобласть намерены действовать согласованно, чтобы жители не могли приобретать устройства в соседнем регионе после введения запрета.

Депутат также отметил, что участники рабочей группы считают потребление вейпов вредным для здоровья. При подготовке ограничений необходимо предусмотреть механизмы, которые позволят обеспечить их соблюдение.

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