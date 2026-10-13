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В Красногвардейском районе сотрудники ГАИ оказали помощь мужчине, который ударился головой

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Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение для дальнейшего обследования и лечения.

В Красногвардейском районе Петербурга сотрудники региональной Госавтоинспекции оказали первую помощь местному жителю. Как сообщили в ведомстве, инцидент произошел накануне вечером.

К полицейским обратился мужчина, которому стало плохо. Он потерял равновесие, оступился и ударился головой об остановочный комплекс. Затем была вызвана "скорая". Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение для дальнейшего обследования и лечения. 

Ранее мы рассказывали о том, что Росгвардейцы спасли жизнь молодого человека у станции метрополитена "Достоевская". Росгвардейцы забрали у него кусок стекла, чем предотвратили трагедию.

Видео: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти 

Теги: госавтоинспекция, происшествия
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Происшествия,

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