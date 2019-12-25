Росгвардейцы спасли жизнь молодого человека у станции "Достоевская"

Росгвардейцы забрали у него кусок стекла, чем предотвратили трагедию.

Росгвардейцы Центрального района спасли молодого человека, который попытался нанести себе смертельно опасные ранения. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

Днем 12 октября в обувной магазин на Загородном проспекте забежал мужчина с окровавленными руками. Он держал осколок стекла. Речь посетителя была бессвязной. Работница торговой точки воспользовалась кнопкой тревожной сигнализации.

Сотрудники вневедомственной охраны вызвали скорую медицинскую помощь и захотели успокоить потерпевшего, но парень не отдавал отчета в своих действиях. У него забрали кусок стекла, чем предотвратили трагедию. Впоследствии петербуржца передали медикам, его госпитализировали.

Ранее на Piter.TV: врачи Педиатрического университета спасли руку мальчику, который пострадал в ДТП с самокатом.

Фото: пресс-служба Росгвардии