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Росгвардейцы спасли жизнь молодого человека у станции "Достоевская"
Сегодня, 15:24
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Росгвардейцы спасли жизнь молодого человека у станции "Достоевская"

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Росгвардейцы забрали у него кусок стекла, чем предотвратили трагедию.

Росгвардейцы Центрального района спасли молодого человека, который попытался нанести себе смертельно опасные ранения. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области. 

Днем 12 октября в обувной магазин на Загородном проспекте забежал мужчина с окровавленными руками. Он держал осколок стекла. Речь посетителя была бессвязной. Работница торговой точки воспользовалась кнопкой тревожной сигнализации.

Сотрудники вневедомственной охраны вызвали скорую медицинскую помощь и захотели успокоить потерпевшего, но парень не отдавал отчета в своих действиях. У него забрали кусок стекла, чем предотвратили трагедию. Впоследствии петербуржца передали медикам, его госпитализировали. 

Ранее на Piter.TV: врачи Педиатрического университета спасли руку мальчику, который пострадал в ДТП с самокатом. 

Фото: пресс-служба Росгвардии 

Теги: происшествия, росгвардия
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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