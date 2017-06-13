Плачевные прогнозы от NASA: Планету зальет дождями

Специалисты NASA пришли к неутешительным выводам: глобальное потепление увеличит в несколько раз количество осадков на Земле

Специалисты NASA пришли к выводам, что глобальное потепление, которое наблюдается в последние десятилетия, вызывает существенное увеличение выпадаемых осадков на Земле.

За последние 4 десятка лет заметно сместились воздушные потоки, в результате чего над тропиками сократились высотные облака, которые собирают тепло из атмосферы. Без этих облаков на планете увеличится количество осадков. Ученые сообщают, что существующая климатическая модель неверна, и работают над составлением новой, учитывая новые изыскания в этой области.

Ранее Piter.TV сообщал, что аномальные холода весной-летом 2017 года вызваны глобальным потеплением.

Видео:YouTube/Сергей Петров, msklaimelaim