В Петербурге появятся выделенные полосы для трамваев

В нескольких районах Северной столицы к августу введут особые полосы для трамваев, дающие приоритет общественному транспорту.

Недавно стало известно, что к концу лета текущего года на улицах Политехническая и Расстанная, а также на Лесном проспекте появятся выделенные полосы для трамваев. Об этом пишет Фонтанка, ссылаясь на депутата Законодательно собрания по развитию транспорта Бориса Вишневского.

Особые полосы, дающие приоритет общественному транспорту, будут введены в обе стороны на Политехнической и Расстанной. На Лесном выделенная полоса будет идти в одну сторону от центра на участке между улиц Тобольская и Новолитовская, в обе стороны полоса появится между Тобольской и Смолячкова.

Запланирован ввод особых полос был еще в 2016 году, однако согласование между КРТИ, комитетом по транспорту и ГИБДД, а также проектировка полос, завершились сравнительно недавно.

Ранее мы сообщали, что станцию метро "Лесная" закрыли на капремонт в конце января. После ее закрытия запустили временный автобус, а также подкорректировали схему движения общественного транспорта.

Видео: youtube, Владимир Олегович