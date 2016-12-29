После закрытия "Лесной" запустят временный автобус

Маршрут №1МА будет курсировать от "Выборгской" до "Лесной" с 28 января.

Для удобства пассажиров на время капитального ремонта станции метро "Лесная", "Пассажиравтотранс" запускает автобус №1МА, который будет курсировать по маршруту "Выборгская" – "Лесная". Об этом сообщает Петербургский дневник, ссылаясь на ведомство.

По рабочим дням, особенно в час пик, семь автобусов будут ходить с интервалом 8-13 минут. От "Лесной" они будут следовать по маршруту Кантемировская – Харченко – 1-й Муринский пр. – Лесной пр. – Гренадерская – Большой Сампсониевский пр. – Смолячкова. Остановка на "Лесной" будет находиться на ул. Кантемировская, около метро. Сесть на автобус около "Выборгской" пассажиры смогут на ул. Смолячкого, на остановке у станции.

Ранее мы писали, что станцию метро "Лесная" через 10 дней закрывают на капитальный ремонт, который продлится около 11 месяцев. Починят эскалаторы, подъемный ход, отреставрируют вестибюль и поменяют свет. Петербургский метрополитен заплатит 333 млн. руб. Уже с 28 января "Лесная" будет недоступна для пассажиров. Поэтому заранее планируйте свой маршрут.