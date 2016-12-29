Станция метро «Лесная» закрывается: известна схема движения общественного транспорта

Сегодня "Лесную" закрывают на капремонт. Станция метро будет недоступна ближайшие 11 месяцев. Для того, чтобы обеспечить пассажирам удобное перемещение, с 28 января будут изменены маршруты общественного транспорта. Так между "Выборгской" и "Лесной" будет курсировать временный автобус 1МА. Он будет следовать от "Выборгской" по улице Смолячкова в сторону Большого Сампсониевского, через Гренадерскую улицу и Лесной проспект к закрытой станции метро. Остановка будет расположена на улице Кантемировская недалеко от "Лесной".
Также будет продлен маршрут автобуса №60. От Придорожной аллеи он будет двигаться по действующему пути до "Лесной" и Кантемировской, а затем через площадь Академика Климова и Большой Сампсониевский проспект к улице Смолячкова и "Выборгской". Посадка и высадка на автобусы 1МА и 60 будет осуществляться возле вестибюлей станций метро "Лесная" и "Выборгская".
Изменения планируются и в маршруте К-240Б, который курсирует от "Выборгской" до "Проспекта Просвещения". В сторону проспекта от "Выборгской" он будет двигаться по Смолячкова, Лесному проспекту, Кантемировской, а затем по действующей трассе. От Просвещения автобус будет ходить по прежнему маршруту до Лесного проспекта, а после по улице Гренадерской, Большому Сампсониевскому, Смолячкова до "Выборгской".
Трамвай №61 теперь будет ходить от "Выборгской" через Гренадерскую, Большой Сампсониевский, по Смольчакова и Лесному проспекту к 1-й Муринскому пр. и Политехнической улице, затем по действующему маршруту по Суздальского проспекта.
Ко всему прочему, будет усилено движение на автобусном маршруте № 185 и троллейбусе №31.