Станция метро «Лесная» закрывается: известна схема движения общественного транспорта

На время ремонта станции изменили маршруты общественного транспорта. Появилась новая схема движения по основным трассам.

Сегодня "Лесную" закрывают на капремонт. Станция метро будет недоступна ближайшие 11 месяцев. Для того, чтобы обеспечить пассажирам удобное перемещение, с 28 января будут изменены маршруты общественного транспорта. Так между "Выборгской" и "Лесной" будет курсировать временный автобус 1МА. Он будет следовать от "Выборгской" по улице Смолячкова в сторону Большого Сампсониевского, через Гренадерскую улицу и Лесной проспект к закрытой станции метро. Остановка будет расположена на улице Кантемировская недалеко от "Лесной".

Также будет продлен маршрут автобуса №60. От Придорожной аллеи он будет двигаться по действующему пути до "Лесной" и Кантемировской, а затем через площадь Академика Климова и Большой Сампсониевский проспект к улице Смолячкова и "Выборгской". Посадка и высадка на автобусы 1МА и 60 будет осуществляться возле вестибюлей станций метро "Лесная" и "Выборгская".

Изменения планируются и в маршруте К-240Б, который курсирует от "Выборгской" до "Проспекта Просвещения". В сторону проспекта от "Выборгской" он будет двигаться по Смолячкова, Лесному проспекту, Кантемировской, а затем по действующей трассе. От Просвещения автобус будет ходить по прежнему маршруту до Лесного проспекта, а после по улице Гренадерской, Большому Сампсониевскому, Смолячкова до "Выборгской".

Трамвай №61 теперь будет ходить от "Выборгской" через Гренадерскую, Большой Сампсониевский, по Смольчакова и Лесному проспекту к 1-й Муринскому пр. и Политехнической улице, затем по действующему маршруту по Суздальского проспекта.

Ко всему прочему, будет усилено движение на автобусном маршруте № 185 и троллейбусе №31.