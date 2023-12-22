В Петербурге за день в общественном транспорте пострадали две маленькие девочки

По обоим фактам полицией проводятся проверки.

Проводится проверка по факту травмирования двух маленьких детей в общественном транспорте Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 2 мая поступила телефонограмма о том, что около двух часов дня с ушибом головы врачами скорой была осмотрена годовалая девочка. Со слов мамы, девочка упала в коляске при резком торможении автобуса, следовавшего по Пролетарской улице.

В этот же день медиками была осмотрена еще одна двухлетняя девочка. Она выпала из коляски при резком торможении троллейбуса, следовавшего по улице Оптиков.

По обоим фактам полицией проводятся проверки.

Кролик чуть не откусил палец годовалой петербурженке в новгородском контактном зоопарке.

Фото: Piter.tv