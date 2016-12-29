"Лесную" в конце января закроют на 11 месяцев

Еще одна станция красной ветки подлежит реставрации. Петербургский метрополитен раскошелится на 333 млн. руб.

Через две с половиной недели, 28 января, станцию метро "Лесная" закроют на капитальный ремонт, который продлится одиннадцать месяцев. Петербургский метрополитен заплатит около 333 млн. руб. за реставрацию одной из станций красной ветки. Об этом сообщает Петербургский дневник, ссылаясь на ведомство.

Ремонту подлежит наклонный ход, асбоцементные зонты и эскалаторы. Устаревшие зонты планируют заменить на новые, что позволит ликвидировать течи. Также отреставрируют вестибюль: заменят облицовку, установят новое освещение, создадут досмотровую зону. Появятся дорожка для слабовидящих и само-открывающиеся двери для инвалидов.

Метрополитен предупреждает пассажиров о том, что "Лесная" будет закрыта на вход и выход в течение 11 месяцев. Поэтому заранее выбирайте удобный маршрут. Ранее на красной ветки была отремонтирована соседняя станция –"Выборгская". Под конец 2016 года сдали "Елизаровскую".

Видео: youtube, Nuitari Trains Channel