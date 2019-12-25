На светофорах в восьми районах Петербурга установят 90 устройств голосового сопровождения

Эти устройства предназначены для помощи слабовидящим пешеходам, облегчая ориентирование при переходе проезжей части.

В восьми районах Петербурга на светофорах установят 90 устройств с голосовым сопровождением. Общее количество адресов, включённых в Адресную программу, составило 15, сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Эти устройства предназначены для помощи слабовидящим пешеходам, облегчая ориентирование при переходе проезжей части, указывается в сообщении.

Адреса для установки были выбраны с учётом предложений от слабовидящих горожан и администрации районов, а также с участием региональной организации Всероссийского общества слепых. Все работы планируют завершить до конца года.

Ранее мы сообщили о том, что у станции "Московская" тестируют новый остановочный павильон.

Фото: Комитет по транспорту