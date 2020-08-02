Мошенники стали представляться судебными приставами

Злоумышленники звонят жертве и говорят, что у нее есть штраф ГИБДД.

В МВД России предупредили о новой мошеннической схеме. Аферисты стали представляться судебными приставами, чтобы выманить деньги.

Злоумышленники звонят жертве и говорят, что у нее есть штраф ГИБДД. На этот "долг" якобы уже начисляются пени, и сумма растет каждый день. Также мошенники давят на страх. Затем они присылают СМС с фальшивой ссылкой на "оплату штрафа".

Никакие настоящие приставы не требуют оплатить штраф по ссылке из СМС или по телефону. Оплата всегда идет только через официальные сервисы: "Госуслуги" или банк. Пресс-служба МВД

Россиянам порекомендовали не переходить по ссылкам из СМС и мессенджеров. Не сообщайте по телефону данные карты, коды из СМС, логины и пароли. Если вам уже позвонили, заблокируйте номер. При попытке списать деньги срочно позвоните в банк и заблокируйте карту.

Ранее на Piter.TV: в МВД предупредили о мошенниках, которые представляются "соседями" в мессенджерах.

Фото: Piter.TV