В Ленобласти в конце сентября зацвел зверобой

Есть пользователи, которые не поверили фотографиям со зверобоем.

В Ленобласти завершается грибной сезон. Любителям "тихой охоты" еще удается собрать урожай. Одной из находок последних дней стал зверобой, который зацвел в конце сентября в Приозерском районе.

Фотографии травянистного растения сделала Наталья Пудовкина. Необычность в том, что обычно зверобой цветет в летний период. Растение используется в лекарственных целях.

В группе "Грибы и грибники СПб" в "ВКонтакте", в которой были опубликованы фотографии, завязался спор. Один из пользователей не поверил, что снимки сделаны на днях.

Ага, зверобой 30 сентября. Кому лапшу то на уши вешаете??? Который раз. написал Александр.

По словам Натальи Пудовкиной, она сама удивилась, когда увидела цветки.

Фото: ВКонтакте / Грибы и грибники СПб / Наталья Пудовкина