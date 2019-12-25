Звание "Почетный эколог" учредят в Ленобласти

Кандидатуры будут рассматриваться исходя из подтвержденных заслуг и достижений в улучшении экологической обстановки региона, подтвержденных соответствующими дипломами и свидетельствами.

На очередном, 64-м заседании Законодательного собрания Ленинградской области, состоявшемся 28 мая, парламентарии рассмотрели 53 вопроса повестки дня, включая важнейшие инициативы по экологии и повышению штрафов для автомобилистов-нарушителей, сообщается телеканалом "ЛенТВ24".

Особое внимание депутатов привлек законопроект о введении почётного звания "Почетный эколог Ленинградской области". Глава профильного комитета по государственному экологическому надзору Рамила Агаева подробно изложила предлагаемые критерии отбора претендентов на получение почетного титула. Отмечается, что кандидатуры будут рассматриваться исходя из подтвержденных заслуг и достижений в улучшении экологической обстановки региона, подтвержденных соответствующими дипломами и свидетельствами. Законопроект прошел первое чтение.

Отдельно рассмотрен вопрос повышения штрафных санкций для автовладельцев, систематически преграждающих путь мусоровозам к контейнерам для отходов. Предлагается увеличить штрафы для частных лиц с текущих 2 тысяч рублей до 5 тысяч рублей.

Ранее мы сообщили о том, что два пчелиных семейства поселились на территории Музея-заповедника "Гатчина"

Фото: Правительство Ленобласти (архив)