Два пчелиных семейства поселились на территории Музея-заповедника "Гатчина"

Сотрудники музея рассчитывают собрать первый урожай натурального продукта уже в нынешнем сезоне.

Государственный музей-заповедник "Гатчина" предпринимает меры по сохранению популяции пчёл. Недавно территория музея пополнилась двумя новыми семьями крылатых насекомых, как сообщили представители учреждения 27 мая.

Эти полосатые работники быстро адаптируются к новым условиям проживания. По словам заместителя директора по развитию парков Семена Федорова, в Гатчину завезли исключительно дружелюбную разновидность пчёл, абсолютно безопасную как для посетителей парка, так и для местной фауны.

Особенность приобретённой породы заключается ещё и в высокой продуктивности мёда. Сотрудники музея рассчитывают собрать первый урожай натурального продукта уже в нынешнем сезоне.

Ранее жителям Петербурга и Ленобласти рассказали, что делать при встрече с совятами. Эти птенцы вовсе не брошены родителями и не требуют посторонней помощи. Напротив, близость к ним может представлять опасность для человека.

Видео: Музей-заповедник "Гатчина"