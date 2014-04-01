Петербург рассчитывает прекратить платить оператору за ЗСД уже в 2022 году

Западный скоростной диаметр (ЗСД) начнет приносить сверхприбыль в четвертом квартале 2022 года и Петербург перестанет платить за него оператору – "Магистрали Северной столицы". К такому выводу пришли эксперты после годового отчета АО "ЗСД". Об этом сообщил "Деловой Петербург".
Факторы роста прибыли – это увеличение трафика, в частности, из-за увеличения количества транспортных развязок и привлечение дополнительных транспортных потоков на ЗСД.
Российско-турецкая компания построит Широтную магистраль в Петербурге.
Фото: Piter.tv
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