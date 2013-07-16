До 29 декабря на ЗСД по ночам будут перекрывать движение

Дорога будет перекрыта с 00:00 до 05:00.

Из-за строительства Витебской развязки движение по ЗСД будут ограничивать по ночам до 29 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе "Западного скоростного диаметра".

Водители не смогут попасть на заезд с Благодатной улицы в сторону КАД Север с 25 по 29 декабря. Лишь ночью 26 декабря этот участок дорожной инфраструктуры будет открыт. Дорога будет перекрыта с 00:00 до 05:00.

Ночью 27 декабря автомобилисты не смогут проехать по участку от Благодатной улицы до набережной Екатерингофки. А вот на движение по южной части магистрали не будут вводить ограничения.

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Фото: скриншот "Яндекс.Карты"