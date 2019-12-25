Зоотвал на Дальневосточном проспекте обещали ликвидировать до конца 2021 года

Всего будет вывезено 30 тыс. кубометров грунта.

Зоотвал на Дальневосточном проспекте ликвидируют до конца года. Об этом во время рабочего визита в Невский район сообщил губернатор Александр Беглов.

На днях станет известна подрядная организация, которой нужно будет вывезти 30 тыс. кубометров грунта и озеленить территорию.

Ранее около зоотвала находились промышленные предприятия — лакокрасочный завод "Пигмент" и Невская мануфактура. После рекультивации на территории началось жилое строительство. Экологическое обследование показало, что радиационный фон находится в норме.

Всего в этом году в Невском районе планируют ликвидировать 27 свалок.

Ранее стало известно о том, что Зольную улицу, которая находится рядом с Дальневосточной, переименуют.

Фото: citywalls.ru