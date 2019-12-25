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Зоотвал на Дальневосточном проспекте обещали ликвидировать до конца 2021 года
Сегодня, 14:34
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Зоотвал на Дальневосточном проспекте обещали ликвидировать до конца 2021 года

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Всего будет вывезено 30 тыс. кубометров грунта.

Зоотвал на Дальневосточном проспекте ликвидируют до конца года. Об этом во время рабочего визита в Невский район сообщил губернатор Александр Беглов.

На днях станет известна подрядная организация, которой нужно будет вывезти 30 тыс. кубометров грунта и озеленить территорию. 

Ранее около зоотвала находились промышленные предприятия — лакокрасочный завод "Пигмент" и Невская мануфактура. После рекультивации на территории началось жилое строительство. Экологическое обследование показало, что радиационный фон находится в норме. 

Всего в этом году в Невском районе планируют ликвидировать 27 свалок. 

Ранее стало известно о том, что Зольную улицу, которая находится рядом с Дальневосточной, переименуют.

Фото: citywalls.ru

Теги: дальневосточный проспект, зоотвал, свалка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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