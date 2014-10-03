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Зольную улицу переименуют и благоустроят
Сегодня, 13:34
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Зольную улицу переименуют и благоустроят

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Она получит название в честь зенитчиц, которые защищали Ленинград во время войны.

Градоначальник Петербурга поручил переименовать Зольную улицу в память о девушках-зенитчицах, которые отстояли Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. 

Напомним, что улица берет начало от Октябрьской набережной и проходит за улицу Латышских Стрелков. Она была открыта еще в 1980-х годах. А свое название получила 1993 году. В течение многих лет здесь находится золоотвал. В этом году его планируют ликвидировать. К 14 сентября станет известно, кто займется уничтожением свалки с опасными отходами. В планах у правительства благоустройство данной территории. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Выборгском районе ликвидируют три свалки до конца ноября.

Фото: ВКонтакте / страница Александра Беглова.

Теги: беглов, губернатор, золоотвал, зольная улица
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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