В Выборгском районе ликвидируют три свалки до конца ноября

За последние два года из района вывезли около 110 тысяч кубометров мусора.

До конца года в Выборгском районе Петербурга ликвидируют три свалки. Информация появилась в официальной группе района ВКонтакте.

Первая свалка расположена в промзоне Парнас, вторая – у Северного кладбища и третья свалка находится недалеко от Вокзального шоссе (на отрезке от участка 57 до участка 45 в сторону Санаторного переулка).

Около 37 тысяч кубометров мусора будет вывезено до конца ноября этого года. Затем специалисты установят информационные щиты о запрете складирования отходов.

Ранее мы писали, что организацию обязали ликвидировать свалку в Шушарах.

Фото: ВКонтакте / Выборгский район Санкт-Петербурга