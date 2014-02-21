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В Выборгском районе ликвидируют три свалки до конца ноября
Сегодня, 20:27
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В Выборгском районе ликвидируют три свалки до конца ноября

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За последние два года из района вывезли около 110 тысяч кубометров мусора.

До конца года в Выборгском районе Петербурга ликвидируют три свалки. Информация появилась в официальной группе района ВКонтакте. 

Первая свалка расположена в промзоне Парнас, вторая – у Северного кладбища и третья свалка находится недалеко от Вокзального шоссе (на отрезке от участка 57 до участка 45 в сторону Санаторного переулка).

Около 37 тысяч кубометров мусора будет вывезено до конца ноября этого года. Затем специалисты установят информационные щиты о запрете складирования отходов.

Ранее мы писали, что организацию обязали ликвидировать свалку в Шушарах.

Фото: ВКонтакте / Выборгский район Санкт-Петербурга

Теги: ликвидация, свалки
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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