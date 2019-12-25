Организацию обязали ликвидировать свалку в Шушарах

ООО "Инвестиции и активы" должно будет в течение 180 дней ликвидировать несанкционированную свалку в Шушарах. Решение вынес Московский районный суд, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербург.
Иск к организации подал прокурор. Свалка находится в отделении Бадаевское, участок 221. Лабораторные исследования показали, что сброшенные отходы относятся к IV и V классам опасности. Самые опасные — I класс.
Суд удовлетворил требования истца.
Ранее в Петербурге искали ликвидатора свалки между Софийской улицей и Автозаводским проездом. На работы готовы выделить 148 млн рублей.
Фото носит иллюстративный характер. Источник: Pexels
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