В Петербурге ищут ликвидатора свалки в Шушарах

Ликвидировать нужно свалку, которая находится на участке между Софийской улицей и Автозаводским проездом.

ГУДП "Центр" объявил два конкурса на выполнение подрядных работ по ликвидации несанкционированной свалки в Шушарах. Заказчик за исполнение первого этапа предлагает 172,4 млн рублей. Информация появилась на сайте госзакупок.

Ликвидировать нужно свалку, которая находится на участке между Софийской улицей и Автозаводским проездом. В рамках первой закупки (на 24,4 млн рублей) комиссия заключила контракт с единственным поставщиком – ООО "Омега". Они должны быть закончить свои работы к 31 июля 2021 года.

Итоги конкурса на второй контракт – на 148 млн рублей – также касающийся ликвидации свалки на этом участке, подведут 29 июля. Окончание работ – 25 ноября 2021 года.

В июне суд в Петербурге постановил убрать незаконную свалку отходов из Угольной гавани.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)