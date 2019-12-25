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Суд в Петербурге постановил убрать незаконную свалку отходов из Угольной гавани
Сегодня, 13:10
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Суд в Петербурге постановил убрать незаконную свалку отходов из Угольной гавани

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Земля принадлежит ООО "Синий".

Куйбышевский районный суд Петербурга вынес решение, согласно которому несанкционированная свалка в Угольной гавани должна быть ликвидирована. Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

Иск был подан природоохранной прокуратурой. Было установлено, что отходы различного класса опасности разместил собственник дамбы в Угольной гавани ООО "Синий" совместно с арендаторами - ООО "Полигон" и ООО "ПАУК".

На свалку жаловались местные жители. За складирование отходов было возбуждено несколько уголовных дел

Фото: пресс-служба ГАТИ

Теги: отходы, свалка, суд
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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