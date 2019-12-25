Суд в Петербурге постановил убрать незаконную свалку отходов из Угольной гавани

Земля принадлежит ООО "Синий".

Куйбышевский районный суд Петербурга вынес решение, согласно которому несанкционированная свалка в Угольной гавани должна быть ликвидирована. Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

Иск был подан природоохранной прокуратурой. Было установлено, что отходы различного класса опасности разместил собственник дамбы в Угольной гавани ООО "Синий" совместно с арендаторами - ООО "Полигон" и ООО "ПАУК".

На свалку жаловались местные жители. За складирование отходов было возбуждено несколько уголовных дел.

Фото: пресс-служба ГАТИ