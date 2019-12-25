Супруги из Тихвина отпраздновали золотой юбилей

Для супругов в ЗАГСе организовали праздничное мероприятие.

Геннадий Иванович и Надежда Дмитриевна Харитоновы отметили 50-летие своей совместной жизни в Тихвинском отделе ЗАГС. Их знакомство состоялось еще в 1971 году на комсомольской стройке, и с тех пор пара остается вместе.

Юбиляры сравнивают семейную жизнь с законом диалектики, где единство и борьба противоположностей переплетаются. Но, конечно, главное в их союзе — это единство, ведь иначе они не смогли бы достичь такой знаменательной даты.

Для супругов в ЗАГСе организовали праздничное мероприятие, где они подписали документ, удостоверяющий их "золотую" свадьбу.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти супруги-пенсионеры могут получить единовременную выплату к юбилею совместной жизни.

Фото: ЗАГС ЛО