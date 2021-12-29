Кинопремия "Золотой глобус-2022": победители и номинанты

Награды вручили по 25 номинациям.

В минувшее воскресенье, 9 января, в Лос-Анджелесе прошла ежегодная церемония вручения награды "Золотой глобус" за достижения в кино и телевидении. Нынешнее награждение стало уже 79-м по счету за все время существования премии, в этот раз церемония проходила в закрытом режиме, без трансляций по телевидению и онлайн. Причиной тому стали репутационные проблемы Голливудской ассоциации иностранной прессы, которая присуждает премии.

Лучшим драматическим фильмом стала картина "Власть пса". Претендовали на награду также фильмы "Дюна", "Король Ричард", "Белфаст", CODA: Ребенок глухих родителей". Режиссер фильма Джейн Кэмпион получила "Золотой Глобус" как лучший режиссер.

Лучшим иностранным фильмом признали японскую драму "Сядь за руль моей машины", среди номинантов были также финский фильм "Купе номер 6", итальянская "Рука бога", иранский "Герой", испанские "Параллельные матери".

Среди драматических телесериалов в лидеры выбились "Наследники", поборовшись за звание с нашумевшей "Игрой в кальмара", "Люпеном", "Утренним шоу" и "Позой". Лучшим телефильмом признали "Подземную железную дорогу", а лучшим комедийным телесериалом – ленту "Хитрости".

Лучшим фильмом в категории "комедия или мюзикл" стала "Вестсайдская история" Стивена Спилберга, претендовали на награду также "Лакричная пицца", "Не смотрите наверх", "Сирано", "Тик-так... БУМ!". Среди анимационных картин признание завоевал мультфильм студии "Дисней "Энканто", он соперничал с мультиками "Побег", "Лука", "Райя и последний дракон", "Моя афганская семья".

Награду в номинации "Лучшая мужская роль в драме" вручили Уиллу Смиту за фильм "Король Ричард". "Золотой Глобус" могли завоевать коллеги Смита по цеху Хавьер Бардем за фильм "Быть Рикардо", Бенедикт Камбербэтч за "Власть пса", Дензел Вашингтон за "Трагедию Макбета" и Махершала Али за "Лебединую песню".

Аналогичную награду, только за женскую роль, получила Николь Кидман за участие в "Быть Рикардо". За награду боролись также Оливия Колман и ее роль в "Незнакомой дочери", Леди Гага и ее роль в "Доме Гуччи", Кристен Стюарт и ее роль в фильме "Спенсер", Джессика Честейн и ее роль в "Глазах Тэмми Фэй".

Лауреатом премии в номинации за лучшую мужскую роль в телефильме стал Майкл Китон, снявшийся в сериале "Ломка". С актером соперничали Пол Беттани ("Ванда/Вижн"), Юэн Макгрегор ("Холстон"), Оскар Айзек ("Сцены из супружеской жизни"), Тахар Рахим ("Змей").

Лучшей женской ролью в телефильме признали работу Кейт Уинслет в телесериале "Мейр из Исттауна". Награду могли получить также Джессика Честейн ("Сцены из супружеской жизни"), Маргарет Куэлли ("Уборщица. История матери-одиночки"), Элизабет Олсен ("Ванда/Вижн") и Синтия Эриво (Genius: Aretha).

Лучшим актером в драматическом сериале стал Джереми Стронг, снявшийся в "Наследниках". На премию претендовали также его коллега по сериалу Брайан Кокс, Билли Портер из "Позы", Ли Чон Чжэ из "Игры в Кальмара", Омар Си из "Люпена". Аналогичная женская номинация досталась ЭмДжей Родригес за работу в сериале "Поза". За награду с актрисой боролись Узо Адуба из "Пациентов", "Дженнифер Энистон из "Утреннего шоу", Элизабет Мосс из "Рассказа служанки и Кристин Барански из "Хорошей борьбы".

Рэйчел Зеглер из "Вестсайдской истории" стала лучшей в номинации "Лучшая женская роль в мюзикле или комедии". С ней соревновались Марион Котийяр ("Аннетт", Дженнифер Лоуренс ("Не смотрите наверх"), Алана Хаим ("Лакричная пицца"), Эмма Стоун ("Круэлла"). Аналогичную награду за мужскую роль получил Эндрю Гарфилд, снявшийся в фильме "Тик-так… БУМ!", его соперниками были Леонардо ДиКаприо ("Не смотрите наверх"), Купер Хоффман ("Лакричная пицца"), Питер Динклейдж ("Сирано"), Энтони Рамос ("На высоте мечты").

Лучшим актером второго плана в телесериале признали О Ён Су, сыгравшего в "Игре в кальмара", лучшей актрисой – Сару Снук, снявшейся в "Наследниках".

Лучшим актером второго плана в кино стал Коди Смит-Макфи ("Власть пса"), лучшей актрисой – Ариана ДеБос ("Вестсайдская история").

Лучшими в мюзикле или комедии на телевидении признали актера Джейсона Судейкиса ("Тед Лассо") и актрису Джин Смарт ("Хитрости").

Премию за лучший сценарий получил Кеннет Брана, трудившийся над фильмом "Белфаст", премию за музыку к фильму завоевал композитор Ханс Циммер – он написал музыкальное сопровождение к картине "Дюна". Лучшей оригинальной музыкой к фильму стала песня Билли Айлиш No Time To Die, которая прозвучала в последнем фильме о Джеймсе Бонде "Не время умирать".

Фото: скриншот YouTube / iVideos; YouTube / Disney Россия; YouTube / HBO