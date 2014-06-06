В Петербурге вручили журналистскую премию "Золотое перо"

Лучших в своем деле в различных жанрах наградили со сцены Домжура.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса "Золотое перо" - 2020 прошла в Петербурге 28 мая после вынужденного перерыва в связи с пандемией. Полную версию церемонии можно посмотреть на портале Piter.TV.

Победительницей Гран-при конкурса стала журналистка Галины Артеменко ( издание MR7.ru). Артеменко – одна из организаторов Стены памяти в честь погибших медиков. Она произнесла со сцены речь, где поблагодарила коллег по цеху и почтила память художницы, жены скульптора Романа Шустрова Марии Касьяненко.

В номинации "Дебют" наградили Марину Цареву из "Коммерсанта". В номинации "Политика и публицистика" – журналистку Znak.com Ксению Клочкову. Приз за лучшее расследование ушел к команде "Медиазоны" – Михаилу Зеленскому, Максиму Литаврину и Давиду Френкелю. Награду в номинации "Социальные проблемы" получили Мария Власова, Серафим Романов, Василий Третьяков ("Новая газета"), в разделе "Экономика" – Юлия Гильмшина (47news).

В "Культуре" лучшими в 2020 году оказались Светлана Григошина, Ольга Маркина, Алина Циопа (Фонтанка.ру). Журналистка MR7.ru Екатерина Додзина стала первой в номинации "Петербург. Настоящее и перспективы"/ В номинации "Экология" победила Лина Зернова из "Новой газеты". Лучшим фотографом стал Александр Петросян из издания "Коммерсант".

Видео: Piter.tv