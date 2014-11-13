Россиянка пыталась провезти из Эстонии 4 слитки золота стоимостью 1,3 млн рублей

Она не стала декларировать их.

Таможенники в пункте пропуска Ивангород пресекли незаконный ввоз из Эстонии четырех слитков золота высшей 999-й пробы. Драгоценный металл стоимостью более 1,3 млн рублей пыталась пронести без декларирования через "зеленый" коридор 52-летняя россиянка. Об этом сообщила пресс-служба СЗТУ.

При сканировании рюкзака женщины были выявлены металлические предметы прямоугольной формы. В ходе досмотра было установлено, что это слитки в заводской пластиковой упаковке. Каждый брикет был промаркирован индивидуальным номером и надписью на английском языке "чистое золото". Судя по гравировке "Valcambi Suisse 50g FINE GOLD 999,9", они произведены швейцарской компанией.

Экспертиза подтвердила чистоту драгоценного металла, а также установила, что общий вес товара составляет 212 граммов. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров). Женщине грозит лишение свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Ранее в Кингисеппе пресекли вывоз советских медалей.

Фото и видео: пресс-служба СЗТУ