В Токсово 7-летний мальчик подвергся сексуальному насилию со стороны знакомого отца

Подозреваемый был задержан по горячим следам.

В Ленинградской области мужчина подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего сына своего знакомого. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась мама 7-летнего мальчика. Она рассказала, что её муж вместе с сыном и его знакомым находились на даче в поселке Токсово Всеволожского района. Мужчины распивали алкогольные напитки, через какое-то время отец обнаружил знакомого К. в комнате своего сына. К. совершил насильственные действия сексуального характера в отношении мальчика.

Подозреваемый был задержан по горячим следам. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv