Студентка обвинила малознакомого Рената в изнасиловании в Парголово

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Петербурге 23-летняя студентка обвинила малознакомого по имени Ренат в изнасиловании. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам пострадавшей, 18 октября около 03:30 в частном доме в Парголово малознакомый по имени Ренат, после совместного распития спиртных напитков изнасиловал ее.

Приметы преступника: мужчина на вид 25-26 лет, худой, рост 170 см, смуглое лицо, вьющиеся черные волосы до плеч, карие глаза. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также ранее несовершеннолетняя петербурженка обвинила 15-летнего брата в попытке изнасилования.

Фото: Piter.tv