  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Студентка обвинила малознакомого Рената в изнасиловании в Парголово
Сегодня, 9:52
149
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Студентка обвинила малознакомого Рената в изнасиловании в Парголово

0 0

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Петербурге 23-летняя студентка обвинила малознакомого по имени Ренат в изнасиловании. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам пострадавшей, 18 октября около 03:30 в частном доме в Парголово малознакомый по имени Ренат, после совместного распития спиртных напитков изнасиловал ее.

Приметы преступника: мужчина на вид 25-26 лет, худой, рост 170 см, смуглое лицо, вьющиеся черные волосы до плеч, карие глаза. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также ранее несовершеннолетняя петербурженка обвинила 15-летнего брата в попытке изнасилования.

Фото: Piter.tv

Теги: изнасилование, парголово, студентка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии