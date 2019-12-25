Несовершеннолетняя петербурженка обвинила 15-летнего брата в попытке изнасилования

Несовершеннолетний опрошен, передан законным представителям. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Несовершеннолетняя петербурженка рассказала о попытке брата изнасиловать её. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратился петербуржец и рассказал, что к нему утром 19 октября пришла 12-летняя соседка. Она рассказала ему, что около двух месяцев назад 15-летний брат пытался изнасиловать её.

Несовершеннолетний опрошен, передан законным представителям. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее петербурженка обвинила мужа в сексуальном насилии над их 4-летней дочерью.

Фото: Piter.tv