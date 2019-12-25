Несовершеннолетняя петербурженка обвинила 15-летнего брата в попытке изнасилования

Несовершеннолетняя петербурженка рассказала о попытке брата изнасиловать её. Об этом стало известно Piter.tv.
В полицию обратился петербуржец и рассказал, что к нему утром 19 октября пришла 12-летняя соседка. Она рассказала ему, что около двух месяцев назад 15-летний брат пытался изнасиловать её.
Несовершеннолетний опрошен, передан законным представителям. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее петербурженка обвинила мужа в сексуальном насилии над их 4-летней дочерью.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все