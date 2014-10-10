Вестибюль 2 станции "Дунайская" с 10 августа закроется на ремонт

В метро можно попасть через вестибюль 1.

В связи с проведением ремонтных работ по гарантийным обязательствам изменяется режим работы вестибюля 2 станции "Дунайская". Об этом пассажиров предупредили в петербургском метрополитене.

С 10 августа вестибюль 2 будет закрыт для входа и выхода до окончания работ. Пользуйтесь вестибюлем 1.

Тем временем на Обуховском заводе завершается сборка проходческих щитов для "Метростроя".

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Фото: Piter.tv