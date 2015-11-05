Манул Шу из Ленинградского зоопарка получил змеиную кожу

"Чулки" наполнили мясом и завязали, затем деликатес предложили Шу.

В Ленинградском зоопарке манулу Шу вручили змеиные "чулочки". В учреждении для обитателей регулярно придумывают необычные подачи корма. Таким образом жизнь животных становится разнообразнее.

Отдел "Хищные млекопитающие" получил от "Экзотартума" змеиные выползки. Это кожа, сброшенная рептилией. "Чулки" наполнили мясом и завязали, затем деликатес предложили Шу.

Дикий кот сразу заинтересовался необычным кормом и атаковал "змею". Разорвать шкурку оказалось не просто, но Шу справился, добрался до угощения и полакомился им. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка