Сегодня, 16:29
Манул Шу из Ленинградского зоопарка получил змеиную кожу

"Чулки" наполнили мясом и завязали, затем деликатес предложили Шу.

В Ленинградском зоопарке манулу Шу вручили змеиные "чулочки". В учреждении для обитателей регулярно придумывают необычные подачи корма. Таким образом жизнь животных становится разнообразнее. 

Отдел "Хищные млекопитающие" получил от "Экзотартума" змеиные выползки. Это кожа, сброшенная рептилией. "Чулки" наполнили мясом и завязали, затем деликатес предложили Шу. 

Дикий кот сразу заинтересовался необычным кормом и атаковал "змею". Разорвать шкурку оказалось не просто, но Шу справился, добрался до угощения и полакомился им. 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее зоопарк показал, как медведица Хаарчаана играет в бассейне. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

