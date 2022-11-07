  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:49
194
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Ленинградский зоопарк показал, как медведица Хаарчаана играет в бассейне

0 0

Обитательница регулярно получает новые игрушки.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка 2 сентября жителям Петербурга показали, как белая медведица Хаарчаана играет в своем бассейне. 

Обитательница регулярно получает новые игрушки. К примеру, сегодня она резвилась с большим желтым буем. 

Как вы можете понять по вмятине, появившейся в первые минуты игры, "жить" ему осталось недолго. Олимпийский прыжок в воду, трехочковый бросок, боковой кувырок, борьба – чего только не умеет наша Хаарчаана. 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Ранее на Piter.TV: капуцины из зоопарка получили новую головоломку. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: ленинградский зоопарк, хаарчаана
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии