Ленинградский зоопарк показал, как медведица Хаарчаана играет в бассейне

В пресс-службе Ленинградского зоопарка 2 сентября жителям Петербурга показали, как белая медведица Хаарчаана играет в своем бассейне.
Обитательница регулярно получает новые игрушки. К примеру, сегодня она резвилась с большим желтым буем.
Как вы можете понять по вмятине, появившейся в первые минуты игры, "жить" ему осталось недолго. Олимпийский прыжок в воду, трехочковый бросок, боковой кувырок, борьба – чего только не умеет наша Хаарчаана.
