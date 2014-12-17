  1. Главная
Сегодня, 15:25
Капуцины из Ленинградского зоопарка получили новую головоломку

Первым к делу приступил глава Рикардо и справился.

В Ленинградском зоопарке семейство капуцинов получило новую головоломку. На этот раз в вольере появилась деревянная конструкция с отверстиями, похожая на пирамиду. Внутри спрятали угощения. 

По информации учреждения, обезьяны должны были добраться до подвешенной на ствол дерева головоломки и выудить лакомства. Первым к делу приступил глава Рикардо и справился. После него в игру включилась и Вета, затем присоединился подросший малыш. 

Недавно сотрудники отдела "Приматы" дали имя детенышу – Диего. 

1 сентября маленькому исследователю исполнится год. Приходите в понедельник к 15:00 на показательное кормление к павильону "Приматы" посмотреть на праздничную трапезу Диего! 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Ранее мы рассказывали о том, что Ленинградский зоопарк сократит время работы с наступлением осени. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: капуцины, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

