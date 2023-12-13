Предприятия Ленобласти получили фейковые письма от имени Администрации Губернатора

В регионе зафиксирована рассылка поддельных писем, которые поступали на предприятия от имени Администрации Губернатора. В этих сообщениях содержалось требование перевести 10% персонала в мобильные огневые группы.

Как подчеркнули в правительстве, данная рассылка является частью кампании по социальной дестабилизации. Никаких официальных директив о принудительном переводе сотрудников не существует и не могло быть.

Формирование мобильных огневых групп (МОГ) для защиты объектов критической инфраструктуры (ОКИ) ведётся исключительно на добровольной основе. В ближайшее время ряды защитников пополнят ещё 23 новых группы. Правительство региона оказывает всестороннюю поддержку, помогая с приобретением всей необходимой техники и экипировки.

Фото: Правительство Ленобласти