Полиция спустя 5 месяцев нашла подозреваемых в мошенничестве с деньгами и имуществом умершего человека

Злоумышленники оформили поддельное свидетельство о браке и рождении.

Полиция задержала предполагаемых участников преступной группы, которая обманным путем получила наследство умершего мужчины, узнал Piter.TV. Они оформили поддельные документы, подтверждающие родство с умершим.

Информация о хищении 3 млн рублей и земельного участка в Ленобласти поступила в полицию еще в июле. По данному факту возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Подозреваемых задержали 26 декабря при поддержке СОБР "Гранит" регионального управления Росгвардии.

Задержанными оказались три человека: две женщины и мужчина в возрасте от 36 до 55 лет.



Полиция полагает, что злоумышленники узнали о смерти мужчины и решили оформить подложные документы. Они получили свидетельство о заключении брака на территории Дагестана в 2012 год и свидетельство о рождении на территории Украины. После этого компания получила 3,2 млн рублей, которые лежали в банке, и получили право распоряжаться земельным участком и частным домом в МО "Рощинское городское поселение".

В местах проживания подозреваемых обнаружили те самые поддельные документы, сим-карты, телефоны, печати и 236,5 тысяч рублей. Два человека задержали, а третий находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Петербурге задержали лжеродственника, обманывавшего пенсионеров.



Фото: Piter.TV