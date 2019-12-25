Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В Петербурге задержали лжеродственника, обманывавшего пенсионеров. Его жертвами стали две жительницы Невского района. Об этом Piter.TV сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

В октябре в полицию обратилась 85-летняя жительница дома №12/1 по улице Дыбенко. Она рассказала, что ей на мобильный телефон позвонил мужчина и представился ее сыном. Он сообщил, что лежит в больнице с переломом руки. Ему на тот момент требовалась срочная операция, которая обходилась в 50 тысяч рублей. Для достоверности звонивший попросил также собрать ему необходимые хозяйственные мелочи для больницы и вместе с деньгами передать другу. Спустя 15 минут в квартиру позвонил тот самый друг сына, который забрал и вещи, и деньги. Более того, незнакомец уговорил женщину отдать ему банковскую карту если наличных денег не хватит. Впоследствии с нее было снято почти 240 тысяч рублей.

Аналогичный инцидент произошел в ноябре. Злоумышленник обманул 82-летнюю жительницу дома №6/6 по Искровскому проспекту. Но на этот раз "сын" попал в больницу после ДТП. Ему нужны были деньги, чтобы перевестись в более качественное медицинское учреждение. Спустя некоторое время к потерпевшей пришел мужчина, которому она передала 150 тысяч рублей.

Позже полиция задержала ранее неоднократно судимого 39-летнего уроженца Мурманска. В его квартире на улице Крыленко были обнаружены и изъяты: 24 мобильных телефона, 2 ноутбука, большое количество sim-карт, а также вещи, которые передала одна из пенсионерок своему "сыну" в больницу.

Ранее мы писали, что пенсионерка передала мошенникам в Петербурге 800 тысяч рублей в полотенце.

Фото: Piter.TV