Пенсионерка передала мошенникам в Петербурге 800 тысяч рублей в полотенце

В этот же день женщина поняла, что это был обман.

Пенсионерка отдала 800 тысяч, чтобы ее внучка избежала уголовной ответственности. Об истории с несуществующим ДТП мошенники рассказали по телефону, узнал Piter.TV.

Накануне знакомая потерпевшей обратилась в полицию. Она рассказала, что 85-летней женщине позвонили на домашний стационарный телефон. На другом конце провода была девушка, которая представилась ее внучкой, и сказала о том, что попала в ДТП и теперь ей нужны деньги в размере 800 тыс. рублей. Затем трубку взял "следователь". По его словам, для примирения сторон, ставшим участниками аварии, нужна озвученная сумма.

После этого пенсионерке стали поступать звонки с различных номеров. Уже с другого номера "следователь" сообщил, что скоро на место приедет курьер "Дима", деньги нужно будет отдать ему и обязательно завернуть в полотенце. Пожилая женщина поняла, что стала жертвой мошенников только тогда, когда связалась с внучкой.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

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