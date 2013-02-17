Парк дорожников в Ленобласти обновили на 360 единиц техники

Также заготовлены противогололедные материалы.

В 2024 году при поддержке губернатора Ленобласти Александра Дрозденко парк дорожников обновили сразу на 360 единиц техники. Об этом 25 ноября сообщили в дорожном комитете региона.

Также заготовлены противогололедные материалы – более 50 тыс. тонн соли и 200 тыс. "кубов" песка. Кроме того, на 100% готовы диспетчерские службы. А для устранения деформаций дорог будут применять холодный асфальтобетон.

Водителям на заметку. В первую очередь убираются дороги с интенсивным движением, а также не стоит забывать о периодичности и сроках уборки дорог. Пресс-служба дорожного комитета Ленобласти

Ранее местные жители пожаловались на заваленные снегом дороги.

Видео: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти