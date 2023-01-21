В ленобласти пожаловались на заваленные снегом дороги

На проезжей части и тротуарах 47-го региона образовались снежные кучи.

Жители ряда городов Ленинградской области выразили недовольство состоянием дорог в социальных сетях. В группах областных городов во "ВКонтакте" появились многочисленные сообщения с фотографиями и видео заснеженных улиц и дворов.

Жители Приозерска, в частности, обратили внимание на отсутствие снегоуборочной техники и затруднённое движение из-за обильных снегопадов. А некоторые сообщили, что не могут выехать со своих дворов. В обсуждениях даже появились предложения об аренде трактора для расчистки снега.

Часть пользователей посоветовала жителям самостоятельно расчищать снег лопатами, назвав выпадение большого количества снега форс-мажором. Другие комментаторы отметили, что неподготовленность к зимним осадкам и нехватка снегоуборочной техники являются ежегодной проблемой Ленинградской области.

Ранее Piter.TV сообщал, что звёзды вернулись на триумфальные пилоны на улице Коммуны.

Фото: ВКонтакте / ПРИОЗЕРСК - ИНФО / Сергей Вараксин