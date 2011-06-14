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В пятницу вечером пробки в Петербурге достигли 8 баллов
Сегодня, 19:46
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В пятницу вечером пробки в Петербурге достигли 8 баллов

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Дорожные заторы наблюдаются на Петроградской стороне и в районе Финляндского вокзала.

К семи часа пробки в Петербурге достигли 8 баллов, что на один больше, чем обычно. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки" 18 марта. 

Дорожные заторы наблюдаются на Петроградской стороне и в районе Финляндского вокзала. Большой Сампсониевский и Лесной проспекты встали в направлении севера.

В центре красным цветом отмечена Садовая улица и дороги в районе площади Восстания. Невский проспект в пробках местами, самая напряженная ситуация — на перекрестке с Садовой.

Кроме этого, автомобилисты обездвижены на Невском путепроводе и Ивановской улице. На дороге авария из трех машин. Добавим, что на КАД пробка длинной 8 километров, встало внешнее кольцо от Московского шоссе до вантового моста.

Фото: Piter.tv
 

Теги: дорожные заторы, пробки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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