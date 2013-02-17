Звёзды вернулись на триумфальные пилоны на улице Коммуны

Известно, что строительные леса с пилонов снимут уже в начале декабря.

Реставрационные работы на триумфальных пилонах на улице Коммуны завершаются. На свои места вернулись звёзды, которые были демонтированы для проведения работ. Их установили с помощью подъёмного крана, несмотря на порывистый ветер.

Благодаря новой конструкции штыря и крепления, звёзды теперь надёжно защищены от вращения под воздействием ветра. Металлические элементы пилонов были очищены, покрыты патиной для придания объёма и двумя слоями лака.

Основные реставрационные работы завершены. Остались лишь незначительные работы по восстановлению гранитной облицовки. Строительные леса планируется убрать с пилонов в начале декабря.

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