На зимний режим работы переходит ГМЗ "Царское Село"

Уже с 31 октября до середины апреля вход в Екатерининский парк станет свободным.

ГМЗ "Царское Село" завершает высокий сезон. Уже с 31 октября до середины апреля вход в Екатерининский парк станет свободным, рассказали в пресс-службе учреждения.

Также в музее подвели летние итоги. Самые востребованные объекты – Екатерининский дворец, Екатерининский парк, Александровский дворец, музей "Россия в Великой войне" в Ратной палате. С середины апреля по конец октября зафиксировано более 2,9 млн посещений. Это на 200 тыс. больше, чем за аналогичный период 2023 года.

По-прежнему подавляющее большинство наших посетителей – россияне, они приезжают со всех уголков страны. В высокий сезон в музее побывали более 225 тыс. иностранцев из 75 стран мира. Среди них – жители Китая, Ирана, Вьетнама, Индии, Тайланда, Гонконга, ОАЭ, Саудовской Аравии. Это почти в три раза больше, чем за аналогичный период 2023 года. Пресс-служба ГМЗ "Царское Село"

Бесплатным входом в Екатерининский парк по вторникам воспользовались почти 26 тыс. человек.

А к высокому сезону в 2025 году сотрудники садово-паркового отдела музея высадили в Екатерининском парке свыше 64 тыс. луковиц цветов и 2 тыс. – в оранжерейном комплексе "Верхние теплицы". Будущей весной в Царском Селе расцветут 47 сортов тюльпанов, 22 сорта нарциссов, три сорта крокусов, пять сортов гиацинтов.

Ранее в музее к зиме подготовили скульптуры.

Фото: пресс-служба ГМЗ "Царское Село" (Екатерина Новак)