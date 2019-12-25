В Царском Селе начали подготовку скульптур к зиме

На следующей неделе под защиту отправится одна из самых ценных частей коллекции – венецианские статуи первой четверти XVIII века.

Сотрудники Государственного музея-заповедника "Царское Село" начали ежегодную подготовку парков к зимнему сезону. Более 60 статуй в Екатерининском и Александровском парках укроют в специальные футляры, защищающие их от непогоды. Одними из первых были спрятаны гальванопластические фигуры на Гранитной террасе, статуи китайцев у входа в Александровский парк и известная "Девушка с кувшином" – символ Екатерининского парка. Об этом рассказали в пресс-службе музея.

На следующей неделе под защиту отправится одна из самых ценных частей коллекции – венецианские статуи первой четверти XVIII века, которые были собраны еще Петром I. Футляры для них снабжены изображениями, чтобы посетители могли узнать, что скрывается внутри.

Как рассказала хранитель парковой скульптуры Наталья Лансере, уход за скульптурами летом включал обязательные "водные процедуры". Реставраторы очистили и восстановили несколько мраморных статуй на Эрмитажной аллее, а также обновили бюсты у павильона "Грот" и фонтан в Собственном садике.

По словам специалистов, лето было благоприятным для каменных изваяний благодаря тёплой и сухой погоде. Установка защитных футляров, начатая еще при Елизавете Петровне, остается важной традицией. Современные материалы делают конструкции легче, обеспечивая при этом хорошую циркуляцию воздуха для сохранности шедевров.

В Павловском парке мраморную скульптуру также начали закрывать на зимний сезон.

Фото: ГМЗ "Царское Село" (архив 2023 года)