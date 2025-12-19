Зимнее патрулирование лесов усилили в Петербурге

Специалисты регулярно патрулируют лесные массивы пешком и на транспорте, отслеживая состояние лесных дорожек, инфраструктуры и ведя профилактические беседы с местными жителями.

Лесные зоны Петербурга находятся под пристальным наблюдением даже зимой, когда наплыв отдыхающих заметно снижается. Об этом заявили в пресс-релизе Комитета по благоустройству Северной столицы.

Хотя сезон туристических визитов сокращается, зелёные пространства остаются зонами повышенной опасности ввиду возможного незаконного вмешательства человека. Комитет обращает внимание на угрозу, связанную с нелегальной вырубкой деревьев и прочими нарушениями.

Специалисты регулярно патрулируют лесные массивы пешком и на транспорте, отслеживая состояние лесных дорожек, инфраструктуры и ведя профилактические беседы с местными жителями. Особый акцент делается на сохранении хвойных пород, которые подвержены риску вне зависимости от окончания новогоднего сезона.

Ранее Комблаг Петербурга напомнил, что делать, если человек провалился под лед.

Видео: пресс-служба Комитета по благоустройству Петербурга