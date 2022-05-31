Журналистку Марию Пономаренко оставили под стражей

Журналистке RusNews Марии Пономаренко не удалось оспорить арест, который ей назначил Октябрьский районный суд. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Апелляцию рассматривал Санкт-Петербургский городской суд. Районный суд постановил заключить Пономаренко под стражу до 22 июня 2022 года. Напомним, журналистку обвиняют в распространении фейков о действиях ВС РФ в Украине. Она поделилась личным мнением о событиях в Мариуполе в своем Telegram-канале.

Защитник просил освободить его подопечную, однако решение не было изменено.

Видео: Объединенная пресс-служба судов Петербурга